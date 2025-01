Frattesi aspetta la Roma: l’Inter ha problemi con i suoi sostituti

Il calciomercato dell’Inter in questa sessione di gennaio è stato caratterizzato senza dubbio dal caso Davide Frattesi, con il centrocampista ex Sassuolo che pare intenzionato a voler lasciare la squadra per iniziare una nuova esperienza che possa garantirgli più minutaggio e spazio in campo.

A confermarlo ancora una volta è il Corriere dello Sport che questa mattina riporta nuovamente l’intenzione di Frattesi di aspettare la Roma per tornare a vestire la maglia giallorossa dopo che ci ha già giocato a livello di settore giovanile.

Sempre secondo il quotidiano romano, l’Inter ha però problemi ad ingaggiare immediatamente dei sostituti. Il nome grosso che certamente potrebbe subito dare una mano ai nerazzurro è quello di Samuele Ricci ma il Torino chiede 40 milioni di euro e portarlo via a gennaio è molto complicato.

Lo stesso discorso si può fare per Morten Frendrup, centrocampista del Genoa che piace all’Inter ma che il club rossoblù non vuole liberare a metà stagione. Infine nelle scorse ore è tornato di moda il nome di Petar Sucic della Dinamo Zagabria ma in questo caso il suo è un problema fisico: ha un infortunio al piede e non gioca da novembre.