Il Marsiglia ANNUNCIA la data di vendita di Luis Henrique

Da ormai parecchie settimane l’Inter è al centro di una trattativa con il Marsiglia per l’acquisto di Luis Henrique, esterno di centrocampo molto talentuoso che ha brillato nell’ultima stagione in Ligue 1. La partenza del classe 2001 dal club francese è ormai certa ed è stata anche confermata dalla stessa società.

Tuttavia, il presidente dell’OM Pablo Longoria, nell’ultima conferenza stampa ha anche avvisato l’Inter dicendo che il suo club è in trattativa anche con altre grandi squadre europee per il cartellino di Luis Henrique. In ogni caso, come si evince dalle parole riportate da TeleFoot, il Marsiglia lo cederà entro il 30 giugno, questo il suo discorso:

“Inter vicina al giocatore? Le trattative per Luis Henrique non riguardano solo questo club. Ci sono trattative in corso con diversi club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di rispetto per la nostra proprietà. Questo Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti. Si vede che il mercato anticipa molto. Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l’attenzione di diversi top club europei, perché questo è ciò che gli avevo promesso prima del suo arrivo qui”.