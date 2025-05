Zazzaroni ESALTA il Napoli: “Siamo oltre al miracolo”

Si avvicina il verdetto finale per questa corsa scudetto tra Inter e Napoli che va avanti da mesi. Venerdì sera si giocherà l’ultimo turno di Serie A con gli azzurri sopra di un punto. Riguardo a questo vantaggio della squadra di Conte, il giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto negli studi di Pressing esaltando il risultato:

“Il Napoli ha un pezzo di scudetto in mano, nelle ultime 5 partite non è stato brillante ed è una squadra che fatica e gioca con meno qualità. Però alla fine porta a casa il risultato anche grazie al pareggio della Lazio. Il Napoli può arrivare a 82 punti, abbiamo parlato di miracolo ma qui secondo me siamo oltre al miracolo”.