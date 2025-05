Inzaghi guarda al Como: punta al recupero di 2 pezzi grossi

La Lega Serie A ha deciso questa mattina che Inter e Napoli giocheranno la loro ultima partita di questo campionato nella serata di venerdì in modo che ci sia un po’ di spazio in calendario per poter fissare un’eventuale spareggio scudetto tra queste squadre. Nel frattempo i nerazzurri tornano al lavoro dopo il pari con la Lazio.

Come riportato dall’inviato ad Appiano Gentile di Sky Sport, nell’allenamento odierno il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha potuto ricevere due buone notizie da due suoi giocatori molto importanti come Lautaro Martinez e Davide Frattesi. Entrambi erano indisponibili ieri sera a San Siro ma ci sono buone sensazioni sui loro recuperi.

Frattesi e Lautaro oggi si sono allenati a parte ma sul campo e hanno speranze di rientrare in fretta. L’obiettivo di Inzaghi e dello staff medico è infatti quello di riuscire a recuperarli entrambi per la trasferta a Como in modo che possano mettere benzina nelle gambe in vista dell’attesissima finale di Champions League contro il PSG.