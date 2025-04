“Luis Henrique al Mondiale con l’Inter”: blitz con gli agenti

La presenza del direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia a San Siro per il derby sembrava già essere un forte indizio, ma la volontà dell’Inter di mettere le mani sul Luis Henrique nella prossima sessione di calciomercato sembra essere ancora più stringente.

Stando a quanto riportato da Footmercato, i nerazzurri vorrebbero chiudere in fretta l’affare per l’esterno brasiliano, in modo da averlo a disposizione già per il Mondiale per Club di giugno. Per questo motivo sarebbe previsto un incontro con gli agenti del giocatore nei prossimi giorni.

L’Inter vuole accelerare i tempi anche per provare a battere la concorrenza del Bayern Monaco. Infatti, anche il club bavarese avrebbe avviato i contatti per provare a convincere gli agenti di Luis Henrique.