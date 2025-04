La moviola di Milan-Inter: “Giallo eccessivo a Bisseck”

Si è chiuso con un pareggio il match di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan-Inter. Una gara ben giocata dai nerazzurri al netto delle numerose assenze, nonostante lo svantaggio iniziale per la rete di Abraham. Dopo il gol splendido di Calhanoglu, la squadra di Simone Inzaghi ha sfiorato più volte il raddoppio, trovando davanti a sé un attento Maignan.

Sebbene l’intensità molto alta tra le due squadre nel derby, non vi sono stati episodi arbitrali degni di nota a parte la gestione dei cartellini. Vediamo quindi la moviola de La Gazzetta dello Sport di Milan-Inter: “Al 18, Theo ammonito su Bisseck e al 24′ Frattesi graziato su Pulisic: stesso principio, decisioni diverse. AI 26′ e al 30′ ‘silent-check’ per tocco di Darmian in area e di Leao (non punibile). Eccessivo (14′ st) il giallo a Bisseck per il duello con Leao. Al 25′, spintina di Pulisic in area a Bastoni: niente. Al 35′ Calhanoglu su Jimenez: sfiora la palla si ma passando in maniera fallosa dal piede sinistro, tischio mancante. Al 43′ è Bastoni che – nel cercare palla – calcia Rejinders”.