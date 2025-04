Dumfries, l’infortunio è una mazzata: si perde la Champions

Nelle scorse ore sono circolate bruttissime notizie in casa Inter sulle condizioni di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, che ha riportato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra dopo il match con l’Atalanta prima della sosta, potrebbe rimanere ai box più tempo del previsto.

Se inizialmente Simone Inzaghi contava di recuperarlo per il match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, adesso potrebbe essere costretto a rinunciare all’olandese anche per la sfida di ritorno e non solo. Come riferito da Pasquale Guarro su X, infatti, pare che il recupero non stia procedendo secondo quelle che erano le previsioni iniziali.

Per questa ragione, si teme che Dumfries possa tornare in campo non prima di fine mese. Questa l’indiscrezione del giornalista: “Sono stati esclusi problemi per Dimarco ma è stato escluso dalla partita in via precauzionale. Dumfries così così, probabilmente serviranno 3-4 settimane a partire da oggi per rivederlo in campo”.