Il primo match di un folle mese di aprile, l’Inter se lo è lasciato alle spalle con il pareggio di ieri sera maturato nel derby contro il Milan. Una partita in cui la formazione nerazzurra ha in parte risentito delle numerose assenze, ma nella quale avrebbe comunque meritato qualcosa in più del semplice 1-1 contro i rivali rossoneri nella sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia.

Nel frattempo, a ‘spiare’ da vicino la squadra di Simone Inzaghi dalle tribune di San Siro, c’era quello che sarà il prossimo rivale dei nerazzurri in Champions League. Stiamo parlando di Vincent Kompany, presente al Meazza per strappare coi suoi occhi quante più informazioni possibili sul gioco dell’Inter in vista del doppio incrocio dei quarti con il Bayern Monaco.

Anche l’ex difensore del Manchester City, così come Inzaghi, si ritrova pieno di assenze in una fase cruciale di questa stagione. Con il match di andata in programma tra meno di una settimana, il tecnico belga ne ha voluto approfittare per osservare da vicino i suoi avversari e non farsi trovare impreparato.