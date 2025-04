Bastoni SVELA: “A cosa serve il satellite che usa l’Inter”

Ospite dell’ultima puntata del podcast Supernova, condotto da un tifosissimo nerazzurro come Alessandro Cattelan, Alessandro Bastoni si è sottoposto ad una piacevole intervista nella quale ha rivelato alcuni retroscena sia di spogliatoio che sul club in generale. Il difensore, tra le altre cose, ha svelato che all’Inter non viene indossato il tradizionale gps, così come avviene ad esempio nella maggior parte delle squadre.

Questo strumento, che nel calcio monitora le performance dei calciatori, è stato invece rimpiazzato all’Inter da un satellite. Queste le parole di Bastoni: “Gps? Noi non lo indossiamo perché abbiamo questa cosa, un satellite che ci prende dall’alto a San Siro e ci permette di non mettere queste cose che sono molto scomode. In partita non lo usiamo mai, in allenamento ce l’abbiamo ed è abbastanza scomodo. Ormai giochiamo talmente tanto che l’allenamento è diventato più un recupero che un allenamento”.