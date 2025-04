In Francia sicuri: “Luis Henrique al Mondiale con l’Inter”

Entrato con forza da qualche giorno tra i principali obiettivi dell’Inter sul mercato, Luis Henrique si candida seriamente a diventare uno dei primi rinforzi nerazzurri per la prossima estate. Dopo le prime indiscrezioni circolate in Italia sull’interesse nei confronti del brasiliano, nuove conferme sono arrivate nelle scorse ore dalla Francia.

Come riferito da Footmercato, pare che l’Inter abbia iniziato i sondaggi con gli agenti di Luis Henrique già lo scorso mese. Dei contatti sarebbero avvenuti anche con il Marsiglia per sondare il costo del cartellino e l’eventuale concorrenza intorno al forte esterno brasiliano. La volontà dei nerazzurri, secondo il portale francese, è chiara: “Luis Henrique è una priorità per il prossimo calciomercato estivo e l’obiettivo è addirittura quello di avere il giocatore a disposizione per il prossimo Mondiale per club”.

Per quanto riguarda la richiesta del Marsiglia, questa si aggira intorno ai 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo di Luis Henrique. L’Inter, che al momento rimane in pole sul calciatore, dovrà guardarsi dalla concorrenza di ben quattro squadre: Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Newcastle e Nottingham Forest.