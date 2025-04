L’Inter cambia volto in attacco: nuovo colpo da 30 milioni

L’infortunio di Mehdi Taremi ha complicato ulteriormente la situazione dell’Inter in attacco in vista delle prossime partite. Al tempo stesso, la stagione complicata dell’iraniano ha sollevato nuove riflessioni anche in vista della prossima stagione. Non è da escludere, infatti, una piccola rivoluzione alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram.

In queste ore è emerso un nuovo possibile obiettivo per ridare linfa al reparto offensivo. Secondo Gianluca Di Marzio, si tratterebbe di Luis Henrique, esterno d’attacco dell’Olympique Marsiglia. Il classe 2001 sarebbe un profilo che piace molto alla dirigenza dell’Inter, ma su di lui ci sarebbe anche una concorrenza folta.

Tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Bayern Monaco, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League. A complicare ulteriormente la possibile operazione è anche la valutazione: il club francese chiederebbe almeno 30 milioni di euro per il cartellino di Luis Henrique.

A favorire l’operazione, però, potrebbero essere i buoni rapporti con il Marsiglia, con il quale nelle ultime stagioni l’Inter ha concluso un paio di operazioni, quelle che hanno portato prima Correa e poi Carboni a giocare in Ligue 1.