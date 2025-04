Biglietti Inter-Cagliari: prezzi e come acquistare

San Siro è tornato a far registrare un sold-out nell’ultima partita casalinga dei nerazzurri, quella contro l’Udinese. Dopo gli impegni di Coppa Italia contro il Milan (in trasferta) e la trasferta di Parma, l’Inter tornerà a giocare fra le mura amiche contro il Cagliari sabato 12 aprile alle ore 18:00 nella 32a giornata di Serie A. Andiamo ad approfondire le informazioni sui biglietti della gara.

Biglietti Inter-Cagliari 12 aprile 2025: prezzi e fasi di vendita

L’Inter non ha previsto fasi di vendita per la sfida contro i sardi, ma si è partiti subito con la vendita libera, per cui non ci saranno le consuete prelazioni per tesserati, soci Inter Club e possessori di tessera Bper. Per quanto riguarda le disponibilità, ci sono ancora diversi tagliandi disponibili per arrivare al tutto esaurito.

Nello specifico, c’è ancora posto nel settore arancio: al secondo arancio centrale per 69 euro, ma anche al primo arancio laterale family a 75 euro. Disponibilità residue anche nel settore rosso, con un secondo rosso a 75 euro. C’è possibilità di acquistare anche nei settori meno economici dello stadio, come in poltroncina rossa, con i prezzi che variano da 190 a 150 euro.

Per acquistare i biglietti per Inter-Cagliari, basterà entrare nel sito ufficiale del club nerazzurro e andare nella sezione biglietti, selezionando poi la partita fra nerazzurri e sardi.