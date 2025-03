Come l’Inter può finanziare il colpo David in modo sostenibile

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per la prossima sessione estiva risponde al nome di Jonathan David, attaccante classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille e che lascerà in estate il club francese a parametro zero.

Le richieste economiche del calciatore canadese e del suo entourage sono emerse oggi in un documento pubblicato da Sky. Si tratta di cifre che non sono certamente irrisorie ma che testimoniano il valore che la punta 25enne ha messo in mostra in Ligue 1.

Si tratta di cifre che l’Inter però sarebbe in grado di investire per David. Secondo questo documento odierno infatti il centravanti canadese costerebbe 26 milioni il primo anno (pesano il bonus alla firma e le commissioni agli agenti) e poi “soltanto” 11 milioni per gli altri 4 anni del contratto quinquennale che firmerebbe.

Liberandosi dei soli tre attaccanti di scorta, ma molto probabilmente le uscite saranno anche altre, l’Inter infatti risparmierebbe poco meno di 16 milioni di euro che spende negli ingaggi lordi delle tre punte alle spalle di Thuram e Lautaro. Queste nel dettaglio le spese per i loro stipendi lordi: Correa 6,475 milioni, Arnautovic 3,930 milioni, Taremi 5,550 milioni.