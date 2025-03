Costi ASSURDI per la firma di David. Sky: “Ecco le richieste”

Uno degli obiettivi di mercato per l’Inter è Jonathan David che da tanto tempo viene indicato come uno dei possibili rinforzi per la rosa di Simone Inzaghi che prenderà parte alla stagione 2025/26. L’attaccante classe 2000 è infatti in scadenza di contratto con il Lille e in estate si trasferirà in un nuovo club a parametro zero.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, le pretese economiche del calciatore canadese e dei suoi agenti sono però davvero molto elevate. Si parla di un ingaggio annuale da 9 milioni di euro lordi che va sommato ad un bonus alla firma di 15 milioni di euro più circa altri 10 di commissioni per gli agenti dello stesso David. Chiunque lo acquisterà dovrà quindi sborsare parecchio anche senza avere spese per il suo cartellino.

Tra le squadre interessate a David c’è da tempo anche l’Inter che dovrà valutare se spendere realmente queste cifre per rinforzarsi in attacco. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus (che vorrebbe prenderlo al posto di Vlahovic), oltre a diverse società inglesi e anche al Barcellona. I club di Premier League sono i più ricchi in questo elenco ma hanno regole fiscali diverse e potrebbero non essere attratte da richieste di ingaggio così alte.