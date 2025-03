Nuove sirene su Calhanoglu: c’è una proposta inglese

La scorsa estate si è a lungo parlato dell’interessamento del Bayern Monaco per uno dei leader dell’Inter, ovvero Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato uno dei trascinatori dei nerazzurri nella stagione del 20° Scudetto e per questo motivo nel corso della sessione estiva sono arrivate le voci di apprezzamento da parte di un grande club come quello bavarese.

Adesso spuntano altre voci su una nuova pretendente per Calhanoglu ma questa volta si tratta di una squadra inglese. Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, il regista dell’Inter sarebbe infatti finito nel mirino del Manchester United che per l’ennesima stagione consecutiva ha avuto risultati deludenti ed è chiamato a rinnovare la sua rosa.

Il blasonato club inglese avrebbe messo in lista obiettivi il nome di Calhanoglu in quanto vorrebbe affidare a lui le chiavi del centrocampo. Sempre stando a questa fonte iberica, l’Inter non avrebbe alcuna intenzione di disfarsi del suo numero 20 ma di fronte ad una ricca proposta del Manchester United potrebbe vacillare, considerando che sarebbe una grossa plusvalenza.