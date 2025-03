Chi è Fabbri, l’arbitro di Milan-Inter: è al suo primo derby

Mercoledì sera alle 21 l’Inter giocherà in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, un derby della Madonnina che è sempre molto speciale e che in stagione ha regalato poche soddisfazioni ai nerazzurri: tra le due gare di Serie A e la finale di Supercoppa Italiana, sono arrivati un pareggio e due sconfitte per la squadra di Inzaghi.

L’AIA ha reso note oggi le designazioni arbitrali per queste semifinali di andata di Coppa Italia (nell’altra partita si sfidano Empoli e Bologna): il direttore di gara scelto per Milan–Inter sarà Michael Fabbri. Sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Baccini mentre il quarto ufficiale sarà Ayroldi. Al VAR saranno presenti invece Abisso e il suo assistente Di Bello.

Si tratta del primo derby milanese che Fabbri arbitrerà nella sua carriera: si tratta di uno degli arbitri più esperti e che dal 2019 è anche internazionale. Il fischietto della sezione di Ravenna porta solitamente fortuna all’Inter visto che nei 13 match da lui precedentemente arbitrati sono arrivate 10 vittorie nerazzurre, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Fabbri era l’arbitro anche del quarto di finale di Coppa Italia che Lautaro Martinez e compagni hanno disputato in casa contro la Lazio lo scorso 25 febbraio e che ha visto il successo nerazzurro per 2-0, una vittoria che è valsa proprio l’accesso a questa doppia semifinale con il derby contro il Milan.