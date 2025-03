Corsa scudetto Inter-Napoli: i calendari a confronto

Il duello Inter-Napoli in questa stagione è iniziato fin da subito nelle prime giornate quando erano comprese anche altre squadre nella lotta per i primi posti. Poco per volta il numero di concorrenti è calato e adesso saranno le formazioni allenate da Simone Inzaghi e Antonio Conte a giocarsi fino all’ultimo le chance per lo scudetto.

Dopo che si è giocato il 30° turno di campionato in classifica l’Inter precede il Napoli di 3 punti e restano ancora 8 partite da giocare in Serie A. I partenopei hanno un calendario più leggero non avendo altre coppe e in campionato sfideranno: Bologna (trasferta), Empoli (casa), Monza (trasferta), Torino (casa), Lecce (trasferta), Genoa (casa), Parma (trasferta) e Cagliari (casa).

L’Inter invece in questi ultimi due mesi di stagione dovrà affrontare anche gli impegni in Coppa Italia e Champions League. Limitandosi al campionato i nerazzurri giocheranno ancora contro: Parma (trasferta), Cagliari (casa), Bologna (trasferta), Roma (casa), Verona (casa), Torino (trasferta), Lazio (casa), Como (trasferta).