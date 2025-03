Infortunio Taremi: quante partite SALTA con l’Inter

Nella partita vinta ieri dall‘Inter contro l’Udinese, si è subito notata l’assenza di Mehdi Taremi che oltre a non essere stato scelto da mister Simone Inzaghi per l’undici titolare, non figurava nemmeno in panchina. L’attaccante iraniano è infatti vittima di un infortunio muscolare e oggi ha svolto le prime visite mediche.

Come annunciato dall’Inter, la prossima settimana verrà rivalutata l’evoluzione di questo infortunio in modo da capire meglio ancora le tempistiche di recupero. Al momento però le prime stime sul rientro dell’attaccante nerazzurro non sono del tutto ottimistiche: si prevede infatti almeno un periodo di 20 giorni di stop.

Taremi dovrebbe infatti tornare a disposizione di Inzaghi per la partita di campionato contro il Bologna in programma il giorno di Pasqua, il 20 aprile oppure al massimo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, in data 23 aprile. Il numero 99 dell’Inter salta quindi le gare con Milan, Parma, Cagliari e le due con il Bayern Monaco.