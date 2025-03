Cesari difende Inzaghi: “Chiffi poteva evitare l’espulsione”

Simone Inzaghi è stato espulso nel concitato finale di gara di Inter-Udinese. L’arbitro Chiffi lo ha mandato negli spogliatoi anzitempo per le eccessive proteste, con il tecnico che ha spiegato nel post-partita l’accaduto, chiedendo anche scusa per il suo comportamento.

In difesa dell’allenatore nerazzurro è intervenuto Graziano Cesari nell’ultima puntata di Pressing. Nel corso della sua moviola, infatti, ha evidenziato come il direttore di gara potesse evitare l’espulsione ai danni di Inzaghi.

Queste le sue parole:

“Oggi si poteva evitare l’espulsione di Inzaghi. Perché nelle due situazioni che ha protestato aveva ragione, perché l’azione andava interrotta prima, doveva essere fischiato un fallo. Vediamo il primo giallo: Thuram va via sul 2-0 ed entra Ehizibue su di lui. Chiffi rimane interdetto e Inzaghi inizia a protestare. Lì c’è fallo, c’è step on foot, fuori dall’area di rigore, ma è un intervento da giallo, che invece lo prende Inzaghi per proteste. In questa situazione forse aveva ragione, poi Inzaghi ha passeggiato parecchio per il campo durante la gara. La seconda situazione: al 93′, c’è il fallo di Bijol su Correa. Chiffi estrae immediatamente il rosso a Inzaghi, ma il difensore dell’Udinese salta addosso all’avversario. Non è consentito dal regolamento. Entra in campo di nuovo e peraltro sembra prenda il rosso diretto”.