Inter-Udinese è stata una partita che ha dato modo ai nerazzurri di Simone Inzaghi di allungare la striscia di vittorie consecutive in questo frangente del campionato di Serie A. A sole otto gare dalla fine del torneo, l’Inter ha raccolto altri tre punti fondamentali in ottica lotta primo posto grazie alle reti di Arnautovic e Frattesi.

Come di consueto c’è spazio qui sulle nostre colonne per l’approfondimento di Passione Inter, al fine di estrarre cinque considerazioni generali da una gara fondamentale in chiave Scudetto e vinta 2-1 dagli uomini di Simone Inzaghi, pur essendo ancora privi di tanti elementi di spicco della rosa a causa dei numerosi infortuni.

1) Contro l’Udinese arriva una vittoria importante contro un avversario ruvido. Ci si poteva aspettare una partita sofferta, anche se non proprio con questo svolgimento, ma è un bel messaggio quello che arriva da questa Inter in un turno di Serie A che nascondeva insidie.

2) Primo tempo di dominio assoluto ben oltre le più rosee aspettative. I nerazzurri sono stati brillanti fisicamente, precisi nelle combinazioni ed è risultata ottima anche l’occupazione degli spazi. Nel secondo tempo c’è stata una modalità più di gestione: c’è stata però troppo passività nel super-gol di Solet e anche tensione nel finale. Complimenti però per essere riusciti a tenere il risultato anche quando sono subentrati stanchezza e nervosismo.

3) Grande gioia di tutti i tifosi nerazzurri per i gol di Arnautovic, che finalmente è sembrato in fiducia, ma anche per quello di Frattesi, che si è tolto un grosso peso. Insieme al recupero ottimale di Dimarco sono le tre migliori notizie della partita di San Siro.

4) Dall’altro lato bisogna interrogarsi sull’ingresso di alcuni giocatori come Correa, Asllani e pure Bisseck che, messo a giocare sul mancino, è andato in difficoltà. Le alternative erano molto limitate a causa dei tanti infortuni. Sono state date tante colpe ad Inzaghi per i cambi ma per affrontare tutte le partite che il calendario mette di fronte devono tutti quanti fare di più, anche chi entra dalla panchina.

5) Questa sfida con l’Udinese avrà qualche strascico per l’Inter: Barella sarà squalificato un turno e salta la trasferta a Parma, Inzaghi si è fatto espellere e nel finale sono state spese un po’ più di energie del previsto. In questo turno però contava solo vincere, ma è meglio ricordarsi la lezione su cosa succede quando si abbassa la tensione.