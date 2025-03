Franco Ordine: “I tifosi dell’Inter non si rendono conto della realtà”

Come di consueto, al termine di ogni giornata di Serie A, negli studi di Pressing si sono commentati i temi più caldi relativi alle ultime partite di campionato. In collegamento c’era anche il giornalista Franco Ordine che ha usato toni piuttosto accessi per parlare di Inter e dei suoi tifosi, in merito alle scelte e ai cambi dell’allenatore Simone Inzaghi.

Queste le parole espresse dal giornalista dopo il successo dei nerazzurri in casa contro l’Udinese: “Alcuni tifosi criticano Inzaghi per i cambi ma non si rendono conto della realtà. In calendario ci sono tantissime partite e solo un saggio uso delle energie consentirà all’Inter di arrivare in fondo alle competizioni, come fanno a non capirlo? Io divento matto”.