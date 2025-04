Calendario Serie A 2025/2026: c’è l’annuncio UFFICIALE

Mancano 8 partite alla conclusione dell’attuale Serie A, con Inter e Napoli che saranno protagoniste di una lotta serrata per la conquista dello Scudetto. Il verdetto su chi sarà a portare il Tricolore la prossima stagione è ancora lontano, ma già il nuovo campionato comincia già a prendere forma.

Quasi 2 mesi fa, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, aveva annunciato che la nuova Serie A non sarebbe partita a Ferragosto, come accaduto in passato. La conferma ufficiale è arrivata tramite un comunicato rilasciate nelle prossime ore.

Calendario Serie A 2025/2026: le date di inizio e fine

Nella giornata di ieri, il Consiglio di Lega ha deliberato che l’inizio della Serie A 2025/2026 avverrà domenica 24 agosto 2026, con alcuni anticipi il 23, mentre la conclusione del campionato sarà domenica 24 maggio 2026.