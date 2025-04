Nuovo rinforzo in difesa per l’Inter: c’è l’ok di Oaktree

Il prossimo mercato estivo sarà il primo nel quale si verrà davvero la mano di Oaktree sulle mosse dell’Inter. Non mancheranno le novità nella rosa nerazzurra, chiamata a rinnovarsi per ridare vigore al progetto tecnico e abbassare l’età media attuale. Un reparto delicato sul quale bisognerà intervenire è sicuramente la difesa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo perfetto in questo senso sarebbe quello di Oumar Solet dell’Udinese, tra i più convincenti nell’ultima gara di campionato proprio contro l’Inter. Il difensore francese era seguito già da parecchi mesi, ma ora potrebbe arrivare l’affondo decisivo.

Come scrive sempre la Rosea, un innesto come Solet troverebbe anche il benestare di Oaktree, interessata a investimenti giovani e con possibilità di valorizzazione. Il difensore dell’Udinese sembra perfetto in questo senso: 25 anni e un cartellino ancora abbordabile, che si aggira tra i 20-25 milioni di euro.