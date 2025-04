Inter, ora la Coppa Italia ti fa più ricca: l’incasso cresce

L’asfissiante calendario di aprile dell’Inter si apre subito con una partita di cartello: il derby contro il Milan. La semifinale di andata di Coppa Italia non è il palcoscenico più allettante di certo, ma i nerazzurri non possono e non vogliono sottovalutare la gara.

Non solo perché potrebbe arrivare il primo successo stagionale contro i cugini e non solo perché il sogno Triplete si alimenterebbe ulteriormente il sogno Triplete; c’è anche una motivazione economica che non può essere messa in secondo piano, come scrive La Gazzetta dello Sport.

La Coppa Italia, infatti, potrebbe garantire all’Inter un montepremi di 5 milioni in caso di accesso alla finale e un totale di 7,6 milioni di euro in caso di vittoria. Cifre in linea con quanto visto nella passata stagione, ma in crescita rispetto all’ultimo successo nerazzurro.

Nella stagione 2023/2024, infatti, la finale di Coppa Italia valeva solo 2 milioni di euro, mentre l’incasso per il vincitore era di 4,6 milioni di euro. Tornare a vincere la competizione, peraltro sarebbe decima volta nella storia per l’Inter, ora avrebbe un valore economico diverso rispetto al passato.