Sky – Lukaku apre al Chelsea, l’Inter non vuole cedere. Ma se Big-Rom spinge l’addio…

L'attaccante belga potrebbe clamorosamente lasciare i nerazzurri nelle prossime ore

Antonio Siragusano

Si sta complicando sempre di più la permanenza di Romelu Lukaku all'Inter. L'assalto improvviso sul mercato del Chelsea, disposto ad arrivare anche a 130 milioni di euro pur di strappare il sì del club nerazzurro, sta facendo vacillare il centravanti belga, adesso chiuso in una profonda riflessione che riguarda il suo futuro. Qualora infatti i Blues dovessero rialzare ancora l'offerta, a quel punto diverrebbe impossibile per la società interista rifiutare un nuovo rilancio e il solo Lukaku potrebbe eventualmente impedire la definizione dell'affare. Insomma, tutto è nelle mani del centravanti belga, come spiegato dal giornalista Luca Marchetti in diretta pochi minuti fa su Sky Sport:

CONTATTI - "C'è un'apertura, una considerazione più che profonda da parte di Lukaku rispetto a quello che sarà l'assalto del Chelsea. L'Inter non avrebbe intenzione di cedere un big, ha già detto no a 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso. La variabile è anche la volontà del calciatore, l'Inter vive una situazione economica particolare e pensava di arrivare alla famosa quota 100 con la cessione di Hakimi più altri esuberi. Ma quando ti arriva in tempi di Covid un'offerta così pesante e il calciatore dà la sensazione di un'apertura, anche all'Inter potrebbero prendere in considerazione la sua partenza. Il Chelsea potrebbe arrivare anche a 130 milioni".

INGAGGIO -"Questa è un'altra chiave, il Chelsea offre più degli 8 milioni che guadagna all'Inter, offre 12 milioni più bonus. Ma nella testa di Lukaku vengono fatte altre considerazioni, oggi l'Inter nel medio periodo ha un percorso non in ascesa a causa della condizione economica. Altrimenti non avrebbe venduto Hakimi, non avrebbe pensato di vendere Lukaku e starebbe migliorando la rosa. Lukaku viene chiamato per la terza volta dal Chelsea, torna con lo status da super bomber, una squadra che ha vinto la Champions League e che è determinato a riprenderti".