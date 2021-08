Mercato – Zapata e Correa, ma non solo: l’Inter valuta anche Vlahovic e Dzeko

Tutti i profili sui quali il club nerazzurro potrebbe andare in caso di cessione di Romelu Lukaku al Chelsea

A questo punto del mercato , l' Inter davvero non si aspettava un assalto così improvviso da parte del Chelsea nei confronti di Romelu Lukaku. Il club di Roman Abramovic è convinto che alla fine riuscirà a spuntarla ed è disposto a rialzare l'offerta pur di far crollare definitivamente il muro nerazzurro eretto attorno a Big-Rom. A quel punto, una volta che i due club avranno raggiunto un'intesa sul passaggio, diverrà fondamentale la volontà del calciatore, il quale starebbe seriamente valutando un ritorno a Londra.

Riprendendo la rosa dei nomi pubblicata da calciomercato.com, vi sarebbero già dei profili a cui l' Inter starebbe pensando in caso di partenza di Lukaku. Il favorito sulla lista sembrerebbe essere Dusan Vlahovic, per certi versi simile per caratteristiche sia fisiche che tecniche al belga, ma certamente con meno esperienza. In tal caso, l'idea del club nerazzurro sarebbe quella di affiancare al centravanti classe 2000 un calciatore più esperto: Dzeko, ad esempio, potrebbe fare al caso della formazione di Simone Inzaghi.

Ma non finisce qui, perché anche Duvan Zapata è un attaccante che dalle parti di Viale della Liberazione è sempre stato tenuto d'occhio ed anche in questo caso potrebbe occupare la casella lasciata vuota da Lukaku. Meno realistico il nome di Correa, accostato più per il feeling con Inzaghi che per un reale interesse dell'Inter. Complicato arrivare a Griezmann per via dei 20 milioni d'ingaggio che il francese guadagna al Barcellona, più facile eventualmente un ritorno di fiamma Matheus Cunha dell'Hertha Berlino.