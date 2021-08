INDISCREZIONE PI – Il Chelsea fa sul serio per Lukaku: dialogo aperto con l’Inter

Le ultimissime informazioni raccolta dalla redazione di Passione Inter

Sembra chiaro che il club nerazzurro voglia tenersi stretto il proprio attaccante, considerato non solo vero leader tecnico di questa squadra ma anche figura di riferimento all'interno dello spogliatoio. La complicata situazione economica che ha avvolto il gruppo Suning negli ultimi mesi e che inevitabilmente ha avuto conseguenze dirette sulla gestione finanziaria dell' Inter , ad oggi fa sì che nessun calciatore della prima squadra possa davvero essere considerato un incedibile, come dimostrato dal sacrificio in uscita già realizzato poche settimane fa con l'addio di Achraf Hakimi.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, il forte interesse del Chelsea è assolutamente confermato, così come il dialogo aperto da qualche giorno con l'Inter. Attualmente i vertici nerazzurri stanno dunque ascoltando le varie proposte che arrivano da Londra, consapevoli che la volontà di Lukaku sarebbe quella di rimanere ancora a Milano per altre stagioni. Ma il centravanti belga, dinnanzi ad un eventuale accordo tra i due club ed una proposta d'ingaggio che dovrebbe duplicare l'attuale stipendio in nerazzurro, potrebbe alla fine vacillare ed accettare il ritorno in maglia Blues.