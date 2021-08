Social – Mentana: “Zhang, non toccate Lukaku. Nessun tifoso ve lo perdonerebbe”

Il giornalista di fede nerazzurra avvisa la proprietà asiatica sul futuro del club

Tra i partecipati all'azionariato popolare che Carlo Cottarelli sta portando avanti da qualche tempo, il famoso giornalista Enrico Mentana questa mattina è stato come sempre molto diretto nei confronti della famiglia Zhang. In seguito alle voci che nelle ultime ore hanno spaventato i tifosi nerazzurri circa un possibile assalto da oltre 100 milioni di euro da parte del Chelsea nei confronti di Romelu Lukaku e che potrebbe far tentennare l' Inter , il fondatore di Open ha invitato Suning ad accogliere l'aiuto che Interspac vorrebbe dare al club, esortando il gruppo a non lasciar partire un simbolo di questo gruppo come Big-Rom.

Questo il post scritto da Mentana su Facebook: "L'Inter, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famiglia Zhang. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l'iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a una cessione parziale oppure no. Quel che è certo però è che non si possono vendere i campioni, soprattutto dopo aver vinto. È stata fatta passare per una dolorosa necessità di bilancio la cessione di Hakimi, e ora si fa strada addirittura la possibilità di un addio di Lukaku. È come se dopo aver vinto il suo primo scudetto Angelo Moratti avesse venduto Facchetti e poi Mazzola. Cari Zhang, se non avete soldi aprite a chi vi vuole aiutare, ma in ogni caso non smantellate la squadra che ci ha riportato in alto. Nessun tifoso ve lo perdonerebbe".