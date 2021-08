Eriksen finalmente in Italia! Subito in sede a colloquio con Marotta

A breve l'abbraccio coi compagni

Christian Eriksen è finalmente tornato in Italia per la prima volta dalla festa Scudetto con l' Inter . Per il centrocampista è la prima vera e propria uscita pubblica dopo il malore dello scorso 12 giugno in Danimarca-Finlandia.

Eriksen, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per prima cosa si è recato nella sede nerazzurra per poi avere un lungo colloquio con Beppe Marotta. Al momento non ha ancora riabbracciato i compagni e non sono stati nemmeno programmati gli esami al cuore. Tra domani e giovedì salirà alla Pinetina, poi si valuterà il da farsi, anche se non è esclusa una ripartenza immediata per la Danimarca.