La cessione sbagliata

Nelle ultime ore la pista Lukaku-Chelsea è tema sempre più caldo

Lo scorso 25 luglio Marotta assicurava che Lukaku non fosse in vendita, specificando che questa circostanza fosse "assolutamente sicura" in quanto Lukaku costituirebbe "un pezzo importante sulla scacchiera di Inzaghi", ribadendo quanto detto il precedente 30 giugno, quando affermò che - a parte Hakimi - l'Inter avrebbe tenuto tutti i giocatori, "a meno che qualcuno non manifesti l'intenzione di andare via", cosa che a oggi Lukaku non risulta aver fatto di punto in bianco: sarebbe stato piuttosto il Chelsea a muoversi per primo e a far conseguentemente vacillare quelle che erano un po' le certezze di tutti.