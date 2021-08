GdS – Lukaku-Inter, aria di addio: il Chelsea alza il prezzo, Big-Rom apre al trasferimento

Il club nerazzurro potrebbe clamorosamente perdere il proprio numero nove

Antonio Siragusano

Quanto sembrava impossibile fino ad un paio di giorni fa, potrebbe diventare presto realtà. Un vero e proprio incubo di mercato per l'Inter che tutto si sarebbe aspettata, ma mai di poter perdere così all'improvviso un calciatore talmente importante come Romelu Lukaku. Eppure il Chelsea sembra voler fare sul serio, dopo essersi visto rifiutare una prima offerta ufficiale fatta recapitare ai nerazzurri da 105 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso, per una valutazione complessiva da 120 milioni.

Come ripreso questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'Inter prenderebbe in considerazione offerte shock superiori ai 130 milioni, ragion per cui i Blues starebbero pensando ad un nuovo decisivo rilancio per far crollare la barricata nerazzurra. A Lukaku, invece, è già stato proposto un contratto da 12/13 milioni di euro a stagione che con bonus potrebbe raggiungere anche i 15: quasi il doppio rispetto a quanto guadagnato dal centravanti belga a Milano.

Va detto che né l'Inter vorrebbe lasciare andare Lukaku, né Big-Rom pensava di potersi ritrovare in questa situazione, anche se a fronte di un pressing tanto serrato da parte del Chelsea sarebbe tentato a dire di sì. L'operazione eventualmente si chiuderebbe in tempi brevi, anche perché mancano quasi due settimane all'inizio del campionato ed i nerazzurri avrebbero bisogno in tal caso di un nuovo numero nove. Sul tema dei guadagni, con la cessione a 130 milioni di euro, l'Inter farebbe registrare una plusvalenza monstre da 91 milioni di euro.