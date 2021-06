Seconda stella, spogliatoio e mercato: l’Inter si affida al Re Lukaku. Parte la “missione Lautaro”

L'attaccante belga resterà a Milano: l'Inter e Inzaghi non hanno alcuna intenzione di privarsi di lui

Romelu Lukaku resta al centro del progetto Inter come attaccante, leader e anche uomo mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, Big Rom è finito nuovamente nel mirino del Chelsea, ma l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di lui, anzi.