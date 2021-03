The Athletic – Il Manchester City cerca bomber “da contropiede”: Lukaku in cima alla lista di Guardiola

Il Manchester City e Pep Guardiola non mollano Romelu Lukaku. Come riportato da The Athletic, il club inglese è alla ricerca di un nuovo bomber in attacco e il centravanti dell’Inter è uno dei principali candidati.

L’identikit scelto è quello di un giocatore giovane, già pronto per determinati palcoscenici e in grado di essere da subito decisivo per la squadra. Ma non solo: la volontà è quella di andare a prendere dal mercato un centravanti in grado di aumentare la pericolosità dei contropiedi, non sfruttati a pieno ad oggi da De Bruyne e compagni. Haaland resta il favorito numero uno, Lukaku segue a ruota.

