Wijnaldum: “Futuro? Non posso dire nulla. Ora penso solo ad aiutare il Liverpool”

Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Liverpool, è uno dei parametri zero più interessanti in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Anche l’Inter è sulle sue tracce, il giocatore dei Reds si è concesso ai microfoni di BeIN Sports per parlare del momento di crisi del suo Liverpool e anche del suo futuro.

Ecco le sue parole: “Il mio futuro? La cosa più importante ora è aiutare la squadra. Volete tutti sapere dove giocherò, ma se non c’è niente da dire e non ci sono notizie, io non posso dire nulla. Piuttosto che parlare di me e della mia situazione contrattuale, possiamo concentrarci su cose migliori di questa. Quando ci saranno notizie, le pubblicheremo”.

