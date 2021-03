Qualificazione ai Mondiali 2022, i convocati della Croazia: ci sono Perisic e Brozovic

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime gare di qualificazione per il Mondiale 2022, in programma in Qatar. Presenti nella lista anche i due nerazzurri Brozovic e Perisic.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga

Difensori: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Dario Melnjak, Filip Uremovic, Josip Juranovic

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic

Attaccanti: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Rebić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir.

