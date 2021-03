Sky – Verso Inter-Atalanta, Vidal favorito su Erisken. Torna la LuLa: le probabili formazioni

Cresce l’attesa per Inter-Atalanta, match in programma questa sera a San Siro che chiuderà la 26esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra è chiamata a rispondere alle vittorie di Milan e Juventus.

Per farlo Antonio Conte è pronto a riproporre dal 1′ la LuLa in avanti: Lautaro Martinez è infatti in vantaggio su Sanchez per una maglia da titolare al fianco di Lukaku. Come riportato da Sky Sport, rispetto alla gara contro il Parma, potrebbe esserci anche un’altra novità in mezzo al campo: Vidal infatti è favorito su Eriksen per completare la mediana con Brozovic e Barella. Confermati Hakimi e Perisic sulle fasce, dietro toccherà a Skriniar-de Vrij-Bastoni difendere la porta di capitan Handanovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

