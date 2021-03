Covid e infortuni, la sosta per le nazionali preoccupa: l’Inter chiede ad Hakimi di restare a casa

La sosta per le nazionali preoccupa e non poco tutte le società di calcio: la probabilità che i giocatori si facciano male, visti gli impegni ravvicinati, o che si contagino in giro per il mondo è altissima. Secondo il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed/The New Arab, ad esempio diversi top club europei hanno chiesto ai propri giocatori, convocati da Vahid Halilhodzic per gli impegni della nazionale del Marocco, di non rispondere alla chiamata.

Tra questi c’è anche l’Inter, che ha chiesto ad Hakimi di rinunciare alla convocazione. Anche Chelsea (Ziyech), Wolverhamtpon (Saiss) e Fiorentina (Amrabat) hanno avanzato la stessa proposta ai loro giocatori.

