Lukaku, voglia matta di Inter: la mossa per rimanere a Milano

Il belga riuscirà a convincere Inter e Chelsea?

Pietro Magnani

Che la stagione di Romelu Lukaku sia stata finora molto al di sotto delle aspettative è sotto gli occhi di tutti. Tornato all'Inter, figliol prodigo, dopo un anno al Chelsea, sembrava poter cambiare le sorti della Serie A in favore dei nerazzurri. Una sfilza di problemi fisici però ne ha minato la continuità, tenendolo lontano dal campo praticamente per tutta la prima parte di campionato. Ovviamente i dubbi sulla sua permanenza a Milano sono aumentati con il passare delle settimane, ma il belga sembra avere un asso nella manica.

Lukaku infatti non vuole tornare a Londra, ma vuole provare a riscattarsi all'Inter. Sente di essere in debito con il club ed i tifosi e vuole ripagarli della fiducia. Perciò, conscio che per le sole prestazioni sul campo finora il prestito non avrebbe senso di essere rinnovato, l'attaccante, secondo Tuttosport, sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio.

Resta da capire di quanto, ma il suo rimane senza dubbio un gesto apprezzabile. Tra possibile sconto dal Chelsea e riduzione dell'ingaggio infatti, il belga potrebbe pesare relativamente poco a bilancio per l'Inter, permettendo altri investimenti per la squadra.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Lukaku probabilmente ha capito che al momento non ci sono i margini (anche economici) per la sua permanenza a Milano. La sua mossa quindi non è dettata solo dal buon cuore, ma probabilmente anche dagli interessi personali. Quali che siano le reali motivazioni comunque, questa scelta porterebbe vantaggi importanti all'Inter. Tuttavia è lecito domandarselo: se da qui a giugno non tornasse a giocare con continuità, varrebbe la pena trattenerlo anche a cifre "low cost"? Il belga occuperebbe comunque uno slot importante in attacco. E non dimentichiamo che proprio anche per il suo ritorno la scorsa estate sfumò l'affare Dybala.