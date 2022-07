Lukaku ha le idee chiare: ora vuole restare all’Inter a vita

Lukaku, pur consapevole delle difficoltà economiche nerazzurra, non sarebbe infatti tornato con l'intenzione di rimettersi in forma e poi abbandonare di nuovo la nave. La sua intenzione sarebbe di rimanere a lungo, a vita addirittura scrive la Rosea. Certamente più dell'anno di prestito. E non solo per la questione puramente tecnica, ma anche di benessere personale: a Milano si sente davvero a casa, nonostante la fuga dello scorso anno. Il belga è ancora benvoluto dai compagni, come se non fosse successo nulla.