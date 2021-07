CdS – Lukaku unico punto fermo dell’attacco nerazzurro: gli altri in bilico

Pinamonti e Sanchez sono in uscita, per Lautaro resta il nodo rinnovo

Romelu Lukaku è il centro dell' Inter . E ora lo è ancora di più dopo che l'attaccante si è legato anche alla Nike, sponsor tecnico dei nerazzurri. Big Rom è il punto fermo dell'attacco e si sta già ricaricando al massimo come testimoniano le foto postate su Instagram con l'ex stella NFL Chad Johnson . Al terzo anno di contratto, nel 2021-2022, il belga andrà a guadagnare 8,5 milioni di euro netti più bonus con i colori nerazzurri sempre più stampati sul petto. Il resto del reparto offensivo, invece, come riporta il Corriere dello Sport è in bilico.

I DUBBI - Pinamonti e Sanchez sono in uscita: il cileno ha un ingaggio pesante (7 milioni di euro a stagione) e la sua tenuta fisica fa dubitare la società nerazzurra. Per il giovane attaccante ex Genoa, invece, ha giocato poco lo scorso anno e la sua cessione potrebbe essere determinante per l'arrivo di Keita da quarto centravanti. Discorso a parte per Lautaro Martinez. L'argentino, fresco campione della Copa America, è considerato fondamentale per la squadra ma il rinnovo tarda ad arrivare e il suo agente, Alejandro Camaño si guarda intorno e le big spagnole bussano spesso alla sua porta. La volontà del Toro sarà la chiave.