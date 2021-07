De Vrij: “Io, Bastoni e Skriniar siamo come una band. Inzaghi mi sarà d’ispirazione”

Il centrale olandese: "Per me più difficile stare su un palcoscenico che a San Siro"

Il centrale olandese, fresco d'esordio musicale, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua nuova canzone ma non solo: argomento d'intervista è stato anche il rapporto che de Vrij ha con i suoi compagni di reparto: "Io, Bastoni e Skriniar di certo abbiamo dimostrato di essere in sintonia sul campo come una vera band. Proprio come i Keemosabe sul palco (gruppo con cui ha collaborato per la sua nuova canzone, ndr)".

L'ex difensore biancoceleste ha, poi, continuato: "L'esordio musicale è stato molto emozionante per me. Quando ho suonato con loro (Keemosabe) ero nervoso, anzi nervosissimo, perché non sono abituato a certe situazioni! Dentro a uno stadio, invece, mi sento sempre a mio agio, in fondo vivo per quelle emozioni, ma sul palco è tutta un’altra cosa. Una canzone per Inzaghi? Non he non una particolare in questo momento ma spero che il mister mi sia d'ispirazione per un nuovo brano ma, soprattutto, che insieme riusciremo a toglierci delle grandi soddisfazioni".