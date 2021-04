Inter, Maksimovic fa sapere la richiesta di ingaggio per firmare in estate: riflessioni in corso

Nel mezzo di un calciomercato sicuramente influenzato dalla pandemia, i parametri zero che si libereranno dal 30 giugno potrebbero rappresentare delle occasioni ancor più ghiotte per rinforzare le squadre. Per quanto riguarda l’Inter, il nome forse più caldo nel merito è quello di Nikola Maksimovic, centrale classe 1991 del Napoli. In scadenza di contratto il prossimo giugno, il serbo potrebbe rappresentare un colpo perfetto per migliorare i difensori di riserva a disposizione di Conte, che con la retroguardia ha fatto davvero un lavoro magistrale, come testimoniato dai numeri.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe ora emersa una novità in merito al possibile colpo per l’Inter. Maksimovic, infatti, avrebbe fatto sapere di volere 2 milioni l’anno per poter dare il via libera e firmare a parametro zero. La dirigenza nerazzurra, per ora, si è riservata del tempo per riflettere e guardarsi attorno.

DIRIGENZA E CONTE PRONTI A RINNOVARE CON L’INTER >>>