UFFICIALE – Inter-Sassuolo, designato l’arbitro Irrati. VAR e precedenti

Sarà Massimiliato Irrati della sezione di Pistoia l’arbitro di Inter-Sassuolo, recupero della 28esima giornata di Serie A in programma domani, mercoledì 7 aprile, alle ore 18.45. Il direttore di gara classe 1979 avrà Vivenzi e Mondin come assistenti, con Abisso come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Banti, mentre come AVAR Cecconi. Sono 14 i precedenti totali di Irrati con l’Inter: 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Un solo match dei nerazzurri arbitrato in questa stagione: si tratta di Sassuolo-Inter dello scorso novembre, terminato 0-3.

