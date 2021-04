UFFICIALE – Accordo Inter-Acqua S.Bernardo: sarà Official Water Partner del club

Attraverso un comunicato riportato sul sito ufficiale Inter.it, l’Inter ha reso noto l’accordo trovato con Acqua S.Bernardo, che diventa quindi Official Water Partner della società. Ecco qui di seguito il testo integrale del comunicato.

“MILANO – Acqua S.Bernardo, la minerale italiana famosa in tutto il mondo per proprietà e leggerezza, diventa ufficialmente Official Water Partner di FC Internazionale Milano per le stagioni 2020/21 e 2021/22.

L’acqua delle Alpi Marittime, celebre per il suo legame con il mondo dell’arte e da anni vicina al mondo dello sport, condivide con il Club nerazzurro i valori di innovazione e attenzione alla salvaguardia dell’ambiente che, grazie a questo nuovo sodalizio, si intrecciano e rafforzano.

La partnership tra Acqua S.Bernardo e Inter prevede una serie di benefit, tra i quali la visibilità del brand sui LED a bordo campo durante le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia, il product placement presso tutti i centri di allenamento (della Prima Squadra maschile, femminile e del Settore Giovanile) e in occasione delle conferenze stampa ufficiali organizzate dal Club presso il Suning Training Centre e lo Stadio San Siro.

“Acqua S.Bernardo si fa promotrice da sempre dello stile italiano, infatti la bottiglia della nostra minerale è firmata da Giorgetto Giugiaro. Per questo è un grande piacere e onore essere al fianco dell’Inter, che da sempre rappresenta l’Italia ai vertici del calcio Internazionale” le parole di Antonio Biella, direttore generale di San Bernardo. “L’Inter è uno dei simboli di Milano e hinterland, un territorio molto importante e trainante per l’Italia a cui, soprattutto in questo momento, vogliamo dimostrare tutta la nostra vicinanza“.

