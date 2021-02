UFFICIALE – Nuovo prestito per Darian Males: dopo il Genoa, si trasferisce al Basilea

Movimenti sull’asse Italia–Svizzera, rotta Genova–Basilea con scalo a Milano: il classe 2001 Darian Males, calciatore svizzero nato a Lucerna, si è trasferito dal Genoa (club in cui militava in prestito dall’Inter) per passare, sempre in prestito, al Basilea. A darne l’annuncio, oggi, è stato lo stesso club genoano sul proprio sito ufficiale.

Il calciatore torna così a giocare nella Super League svizzera, dopo aver già compiuto in quel campionato il proprio esordio da calciatore. Males, infatti, ha mosso i suoi primi passi nel calcio dei grandi con la maglia del Lucerna, squadra della sua città natale, con cui ha disputato 19 gare nell’annata 2019-2020. Di lì il passaggio all’Inter, che lo ha mandato in prestito prima al Genoa e poi, da oggi, al Basilea.

