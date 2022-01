Manchester City pronto a fare follie per Dybala: la strategia dell’Inter

Il club inglese potrebbe offrire un contratto da 10 milioni di euro all'argentino

Ingaggi da 10 milioni sono lontani dalla disponibilità nerazzurra. Marotta , per Dybala, si spingerebbe fino a 7,5 milioni di euro a stagione. Sembra chiaro quindi che, sul confronto economico, non ci sia partita contro il City.

Ricordiamo però che nel 2019 Dybala era stato già vicino all'approdo in Premier League (nel famoso scambio con lo United per Lukaku). Il numero 10 bianconero rifiutò per la sua non particolare predilezione per il calcio inglese. Con Guardiola però potrebbe essere un'altra storia.