Mercato – No a Origi: l’Inter punta tutto su Scamacca (e Frattesi) a giugno

L'Inter prenota i due gioielli del Sassuolo per la formazione nerazzurra del futuro

C'è un retroscena de La Gazzetta dello Sport che fa capire quanto l' Inter punti su Scamacca per l'attacco: ai nerazzurri è stato proposto, nelle scorse settimane, Divock Origi del Liverpool . La risposta è stata no e dalle parti di viale della Liberazione si è passati oltre.

Senza la concorrenza della Juventus , il campo per l'Inter è più libero: Marotta e Ausilio sperano che la valutazione di 40 milioni di euro per Scamacca possa essere abbassata.

Sempre in Reggio Emilia, si punta su Davide Frattesi a centrocampo: il Sassuolo chiede 25 milioni di euro, l'Inter oggi non lo valuta più di 15 milioni. Ma la società nerazzurra è molto avanti per i due gioielli neroverdi.