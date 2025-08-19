Assalto Manchester United su Agoumé: quanto incassa l’Inter

A segno nel corso della prima giornata del campionato spagnolo nella sconfitta rimediata dal Siviglia per 3-2 sul campo dell’Athletic, Lucien Agoumé continua ad essere sempre più un punto di riferimento per il club andaluso. Il centrocampista francese, che all’Inter non è mai riuscito ad imporsi, ha trovato in Spagna la dimensione ideale in cui sviluppare le sue potenzialità.

La crescita evidenziata in particolare nella scorsa stagione ha convinto innanzitutto il Siviglia a riscattare un ulteriore 40% del suo cartellino versando all’Inter ben 4 milioni di euro, lasciando ai nerazzurri un ultimo 10% che equivale alla percentuale sulla futura rivendita. Ma non è tutto, perché il centrocampista classe 2002 ha anche attirato l’interesse nei suoi confronti delle big della Premier League.

Su tutte, stando a quanto riportato in Spagna da ficherio.com, vi sarebbe il Manchester United. I Red Devils starebbero pensando ad una proposta da 25-30 milioni di euro, mentre il Siviglia vorrebbe far leva sulla clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Qualora la trattativa andasse in porto a queste ultime condizioni, l’Inter potrebbe quindi incassare ben 3,5 milioni dalla cessione di Agoumé.