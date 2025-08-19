Il Galatasaray torna su Sommer: ECCO la cifra chiesta dall’Inter

Sono tanti i nomi in casa Inter accostati ad altre squadre in questa sessione di mercato. Dalla Turchia, in particolare, si è parlato non solo di Calhanoglu prima e Pavard ora: anche il nome di Sommer è stato accostato con forza al Galatasaray nelle scorse settimane.

L’obiettivo sarebbe ancora caldo, secondo quanto riportato da Orazio Accomando. Il club turco sta cercando Ederson del Manchester City, che però non sembra intenzionato a vendere il portiere brasiliano per meno di 20 milioni di euro,.

Sommer, allora, potrebbe essere una valida alternativa a un prezzo più contenuto. La richiesta dell’Inter per lasciare partire il portiere svizzero sarebbe di almeno 4 milioni di euro.