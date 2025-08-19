Stop Calhanoglu, ECCO i due candidati a centrocampo

Si avvicina sempre di più il giorno dell’esordio dell’Inter nella nuova Serie A. La data fissata in rosso sul calendario nerazzurro è quella di lunedì 25 agosto, quando a San Siro alle 20.45 la squadra allenata da Cristian Chivu dovrà vedersela con il Torino. Subito una sfida insidiosa per una formazione che attende ancora un paio di innesti dal mercato.

Uno dei primi ostacoli che il tecnico rumeno dovrà fronteggiare alla prima giornata di campionato, riguarda gli indisponibili. Causa squalifica, infatti, ben due pedine molto importanti dovranno saltare il turno contro il Torino: Hakan Calhanoglu e Pio Esposito. Il turco, in particolare, rappresenta una grossa perdita in mezzo al campo, non avendo dei sostituti naturali davanti alla difesa.

Per questa ragione, ipotizzando che Chivu ripartirà dal 3-5-2 – modulo ampiamente utilizzato nelle amichevoli pre-campionato -, è aperto il casting per il ruolo di vice Calha. Secondo il Corriere dello Sport, sono due i principali indiziati: Nicolò Barella, che ha già ricoperto quella posizione nella passata stagione, e Petar Sucic.

Il centrocampista sardo ha sempre trasmesso ottimi segnali davanti alla difesa, mentre il croato – come visto nell’ultima amichevole con l’Olympiacos – potrebbe soffrire qualche difficoltà in più di adattamento. Nessuna chance per Asllani che sta per definire il suo trasferimento al Bologna, così come per Zielinski che potrebbe partire negli ultimi giorni di mercato verso l’Arabia Saudita.